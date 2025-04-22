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Son dakika... ABD Başkanı Trump'tan İsrail ve İran açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#İsrail#Binyamin Netanyahu
Son dakika... ABD Başkanı Trumptan İsrail ve İran açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 18:43

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını açıkladı. Trump, "İsrail Başbakanı Netanyahu ile ticaret ve İran gibi konuları görüştüm. Görüşme çok iyi geçti. Her konuda aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.

Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor.

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını ifade etmişti.

 

 

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#Donald Trump#İsrail#Binyamin Netanyahu

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