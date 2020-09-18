DHA
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Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'tan flaş koronavirüs aşısı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Nisan 2021e kadar aşının tüm Amerikalılar için hazır olacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli aşı olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Trump daha önce geliştirilen aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını belirtmişti.
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1402 oldu.
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