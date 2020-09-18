Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'tan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli aşı olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Trump daha önce geliştirilen aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını belirtmişti.

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