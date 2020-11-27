Son dakika... ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama! Kabul etti edecek...

3 Kasım seçimlerini kaybettiği kesinleşen ve fakat hile yapıldığı iddiasıyla mağlubiyeti kabul etmeyen Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın Seçiciler Kurulu tarafından onaylanması halinde, Beyaz Saray'dan ayrılacağını ifade etti.

ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkıp görevi devralacak.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde halk doğrudan başkanı seçmiyor. Halk oylarıyla eyaletlerin genel olarak nüfuslarına göre belirlenen delegeleri seçiyor.

Joe Biden, başkanlık için yeterli olan delege sayısını çoktan aştı. Biden'ın delege sayısı 306. Donald Trump ise 232 delegede kaldı.

Söz konusu bu temsilciler 14 Aralık'a kadar başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermek zorunda. Gönderilen oylar da en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresi'ne ulaşılıyor.

İLK SİNYALLERİ VERMİŞTİ

ABD Genel Hizmetler Dairesi, Başkan Donald Trump yönetiminin resmi geçiş sürecini başlatmaya hazır olduğuna dair seçilmiş başkan Joe Biden'a bildirimde bulunmuştu.

Kısa bir süre sonra da bir Beyaz Saray kaynağı, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verildiğini duyurmuştu.

Tüm bu gelişmeler ise Başkan Trump'ın mağlubiyeti kabul etmek için attığı ilk adımlar olarak değerlendirilmişti.