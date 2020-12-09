Son dakika... ABD Başkanı Trump'a büyük darbe
ABD'de Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçilerin Pennsylvania eyaleti için 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının tasdik edilmemesine yönelik talebini reddetti. Bu hamle, Cumhuriyetçilerin ve Başkan Trump'ın Joe Biden tarafından kazanılan seçimin sonuçlarını mahkeme yoluyla değiştirme çabalarına "ölümcül darbe" olarak nitelendiriliyor.
ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin seçimlerde kritik eyaletlerden Pennsylvania'da Joe Biden'ın zaferinin resmileştirilmesini engellemeye yönelik açtığı davayı değerlendirdi.
Mahkeme, Cumhuriyetçilerin itirazını reddederek, eyaletin 24 Kasım'da seçimleri Biden'ın kazandığına dair yaptığı tescili bir kez daha teyit etmiş oldu.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.
Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.
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