Son dakika... ABD Başkanı Trump: Zelenski cuma günü gelecek ve bir anlaşma imzalayacağız

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, konuşmasının başında, Rusya ve Ukrayna ile önemli görüşmeler yaptığını kaydederek, "Devlet Başkanı Zelenski cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak" dedi.

Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün kontrolünün yeniden ABD’ye devredilmesi için çalışacaklarını belirterek, "Afganistan'a milyarlarca dolar veriyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Bagram'ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız, çünkü Çin'in nükleer füzelerini ürettiği yere tam bir saat uzaklıkta" dedi. Trump ayrıca, Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması yönündeki söylemini yineleyerek, "Ben de Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğini söylüyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir şey yok. Ve onlara askeri koruma verelim diyorum" dedi.

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"AB, ABD'Yİ MAHVETMEK İÇİN KURULDU"

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iyi biri olduğunu ifade ederek, "Bence çok iyi bir adam. Ben ona Vali Trudeau diyorum" dedi. "Avrupa Birliği, ABD’yi mahvetmek için kuruldu" diyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacağını ifade ederek, "Eğer biz seçilmeseydik, bu yönetim seçimleri büyük bir farkla kazanmasaydı, savaşın uzun süre devam edeceğine ve Putin'in her şeyi ele geçirmek isteyeceğine inanıyorum" dedi.