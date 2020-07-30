Son dakika! ABD başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump resmi hesabından attığı bir tweet'le 3 Kasım 2020'de gerçekleşecek seçimlerin ileri bir tarihe alınmasını istediğini duyurdu.

ABD başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla şok etkisi yarattı.

En kiritik seçimlerini yaşamaya hazırlanan ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimler öncesinde zor durumda olan Trump koronavirüs krizinin posta yoluyla oy verme uygulamasını etkileyeceğini belirtti.

Posta yoluyla oy verme işleminin seçimlere zarar vereceğini belirten Trump "Eğer böyle devam ederse 2020 seçimleri tarihteki en hatalı ve hileli seçimler olacak. İnsanlar güven içinde ve düzgün şekilde oy verebilecek olana kadar seçimleri erteleyelim." çağrısı yaptı.