×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Vladimir Putin#Rusya-ABD
Son dakika... ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 20:00

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı öğrenildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 13.00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Trump, dün, Zelenski ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Donald Trump#Vladimir Putin#Rusya-ABD

BAKMADAN GEÇME!