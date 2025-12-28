Son dakika... ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile görüştü

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı öğrenildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 13.00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Trump, dün, Zelenski ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.