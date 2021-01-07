Son dakika: ABD Başkanı Trump, Mike Pence'in üst düzey danışmanının Beyaz Saray'a girişini yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından yaşanan gerginliğin yansımaları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başında olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı açıklandı. Trump, "Mike Pence, umarım ülkemizin iyiliği için ayağa kalkabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

SENATO PENNSYLVANİA SONUÇLARINA İTİRAZI RET

Öte yandan, Senato Pennsylvania eyaletinde Joe Biden'ın zaferine yapılan itirazı reddetti.



3 Kasım’da yapılan seçimlerde eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarının sayıldığı Kongre'nin iki kanadının ortak oturumunda Pennsylvania'dan gelen sonuçlara bazı Cumhuriyetçiler tarafından itiraz edilmişti.



İtiraz hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan en az bir üyenin desteğini alması nedeniyle geçerli sayılmıştı.



Bunun üzerine Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ortak oturuma ara verildi ve her iki kanatta itirazın tartışmak üzere en az iki saat sürecek ayrı oturumlar başladı.



Senato'daki itiraz oturumunda hiçbir senatörün söz almaması üzerine doğrudan oylamaya geçildi ve itiraz 7'ye karşı 92 oyla reddedildi.



ABD'DE ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANAN OLAYLAR



Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları 15 Günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.



ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.



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