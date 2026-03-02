Son dakika... ABD Başkanı Trump: İran'ın füze kapasitesini yok edeceğiz

×
HABERLER

Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 20:05

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "İran sadece bizim için değil Ortadoğu için de tehdit. İran'ın füze kapasitesini yok edeceğiz, hedefimiz belli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat sabahı İsrail ile birlikte İran'da başlattıkları operasyonun ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

"İran nükleerden vazgeçmedi, İran'ın füze programı tehditti" diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

İran'ın füze kapasitesini yok edeceğiz, hedefimiz belli. Galibiyet kolay olacak, savaş 4-5 haftadan uzun sürebilir. İran'ın donanmasını da yok ediyoruz. İran'ın Şimdiye kadar İran'a ait 10 savaş gemisini batırdık.  İran sadece bizim için değil Ortadoğu için de tehdit. İran'ın füzeye sahip olmasına izin veremezdim, tolerans yok. İran, ABD'ye ulaşacak füze yapıyordu.

"SALDIRILAR 4-5 HAFTADAN UZUN SÜREBİLİR"

Trump, saldırıların ne kadar süreceği konusunda değerlendirme yaparak, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

İran'daki liderleri nasıl hedef aldıklarını da anlatan ABD Başkanı, "(İran’ın) Askeri liderlerini ortadan kaldırmak için de dört hafta öngörmüştük. Bu yaklaşık bir saat içinde gerçekleştirildi. Yani planın çok ilerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

