Son dakika... ABD Başkanı Trump duyurdu: ABD'nin altın kubbesi olacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD'nin altın kubbesi olacak. Yeni savunma sistemi yapıyoruz. Yeni sistemimiz halihazırdaki sisteme entegre olabilir. Altın kubbe dünyanın neresinden atılırsa atılsın tüm füzeleri durdurabilecek. İsrail’deki demir kubbeden daha iyisini yapacağız. Yeni bir yasa tasarımız var. Hipersonik füzeleri vurabileceğiz.

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Altın kubbe yüzde 100 koruyacak. Füzelerimiz var ancak toplu bir sistem yok. Ancak elimizdeki güçlü silahlarımız var ama savunmada böyle bir aracımız yok. Buna benzer bir şey dünyada yok, kimse üretemez de. Bu sistem kusursuza en yakın sistem. Kanada ile birlikte çalışacağız. İsrail’e yardım etmeye devam ediyoruz ama demir kubbesi olmasa 5 bin füze atıldığı takdirde İsrail gibi bir ülke olmayacağını düşünüyoruz.

Putin’le Rusların savunma sistemi hakkında konuşmadık. Üretim süreci yıllar sürecek. Şu anda 25 milyar dolarla başlıyoruz. 2.5 yıl içinde bitmesini bekliyoruz. Rusların nasıl davrandığını görmemiz lazım. Dün Putin’le vakit geçirdim. En sık görüştüklerimden biri o.

