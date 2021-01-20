Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik kararlar!
Son dakika...Gelen son dakika bilgilerine göre ABD Başkanı Joe Biden 17 kritik karar aldı. Kararların arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması da var...
Ajansların son dakika koduyla duyurduğu habere göre ABD Başkanı Joe Biden henüz yemin edip görevi devralmadan ABD'yle ilgili çok kritik kararlar aldı. Biden'ın devreye sokacağı uygulamalar 17 başlık altında toplanıyor.
Biden'ın aldığı kararların arasında Trump yönetiminin çok eleştirilen uygulamalarını değiştiren kritik önemdekiler dikkat çekiyor.
Biden yönetimi ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi önemli konularda flaş değişliklere imza atacak.
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