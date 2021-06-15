MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama!
GeriDünya Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama!

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Son dakika: ABD Başkanı Joe Bidendan Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklama

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

Son dakika haberi... Kritik görüşme sonrası Bidendan ilk açıklama Anlamlı bir çalışma yürüteceğiz
Son dakika haberi... Kritik görüşme sonrası Biden'dan ilk açıklama! 'Anlamlı bir çalışma yürüteceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğanın NATO temasları, dünya basınında geniş yer buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları, dünya basınında geniş yer buldu
Son dakika haberi: Kritik NATO Zirvesi Biden Cumhurbaşkanı Erdoğanın yanına geldi İşte toplantıya damga vuran anlar..
Son dakika haberi: Kritik NATO Zirvesi! Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi! İşte toplantıya damga vuran anlar..

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi