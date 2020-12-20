Son dakika...ABD Başkanı Donald Trump İngiltere'ye ateş püskürdü

Londra ve güneydoğu İngiltere'nin bazı kısımlarında pazar günü "4. kademe kilitlenme" kuralları geçerli olacak. Ülkede alınan bu tedbirin küresel koronavirüs salgınının başlangıcından beri uygulanan en sıkı tedbirler olduğu değerlendiriliyor.



Bilim adamlarına göre, İngiltere’de son iki haftada gözlemlenen olağanüstü vaka artışının sebebi virüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı bulaşır hale gelmesi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı açıklamada virüsün mutasyona uğramasının ardından, salgına ilişkin bakış açılarının büyük ölçüde değiştiğini söylemişti.

Kısıtlamaları açıklarken Johnson, "Bu yeni virüse ilişkin anlayışımız, onun bulaşıcılığı, son 24 saat içinde kökten değişti. Virüsün daha tehlikeli hale geldiğini görmezden gelemeyiz ve bu yüzden bugün ülkeyi korumak için bu ekstra adımları atıyoruz " demişti.



4.KADEME KARANTİNA

Başbakanın açıkladığı yeni kısıtlamalara göre, 4. kademe karantina bölgelerindeki vatandaşların, iş gibi temel nedenler dışında evde kalmaları gerekiyor. Eğlence mekanlarının yanı sıra gerekli olmayan perakende satış noktaları da geçici olarak kapanacak.



ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de başka bir ülke çapında tecrit uygulamaya karşı olduğunu defalarca ifade etmişti.

'KARANTİNA İSTEMİYORUZ'

Alınan tedbirleri eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, twitterdan adeta ateş püskürdü. "Karantina istemiyoruz. Tedavi, sorunun kendisinden daha kötü olamaz!" diye yazdı.