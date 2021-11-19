Son dakika: ABD Başkanı Biden'ın yetkileri Kamala Harris'e devrediliyor!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yetkileri bir süreliğine yardımcısı Kamala Harris'e devredilecek.

Joe Biden'ın bugün kolonoskopi yaptıracağı, bunun ise rutin bir kontrol olduğu belirtildi.

Ancak Biden'ın bu işlemi anestezi altında gerçekleştirileceği için ABD yasaları gereceği yetkilerini Başkan Yardımcısı'na devretmesi gerekiyor.

Başkan Yardımcısı Harris bu süre zarfında Batı Kanadı'ndaki ofisinden çalışacak.

Başkan George W. Bush için de 2002 ve 2007'de aynı prosedür uygulanmıştı.

Öte yandan özellikle ABD basınına yansıyan ve son günlerde sıkça dile getirilen kulis haberlerine göre Joe Biden ilerleyen yaşı ve mevcut sağlık sorunları nedeniyle bir sonraki dönem başkanlık yarışına girmemesi gerektiği düşünülüyor.