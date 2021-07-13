MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Büyükelçisi adayı belli oldu
GeriDünya Son dakika: ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Büyükelçisi adayı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.07.2021 - 23:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Büyükelçisi adayı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Büyükelçisi adayı belli oldu

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i (56) Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye ile ikili ilişkileri yakından ilgilendirecek karar verdi. Biden eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Flake, senato tarafından onaylanırsa ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olacak.

Temsilciler Meclisi ve Senato'da Cumhuriyetçi üye olarak uzun yıllar bulunan Jeff Flake, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekiyordu. Flake, sonrasında Joe Biden destekçisi olarak öne çıkmıştı.

Biden'ın aday gösterdiği Flake ilk açıklamasında, "Senato tarafından onaylanırsa, ABD çıkarlarını yurt dışında temsil eden güçlü, deneyimli ve kabiliyetli bir ekibe katılmaktan ötürü memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

Jeff Flake, açıklamasına şöyle devam etti: Hem ABD Temsilciler Meclisi hem Senatosu'nda hizmet ettikten sonra Kongre'nin ABD dış politikasında oynadığı rolü anlıyorum ve takdir ediyorum, bu ortaklığı dört gözle bekliyorum."

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi