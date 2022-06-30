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Son dakika...ABD Başkanı Biden: ‘Türkiye’ye F-16 satmalıyız’

#Biden#NATO#ABD

ABD Başkanı Joe Biden NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı değerlendirme toplantısında," NATO'nun her karış toprağını savunacağız. Hiç olmadığımız kadar güçlü olacağız." dedi. Biden,Türkiye'ye F-16 satışı içinse "‘Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Bunun tersi çıkarımıza değil. Kongre’nin onay vermesi lazım, bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Bu yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 32. NATO Liderler Zirvesi sonra değerlendirme toplantısı yapan ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya savaşından Türkiye'ye f-16 satışına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Savaş başlamadan önce Putin'e Ukrayna işgali gerçekleşirse NATO'nun daha da güçleneceğini söyledim tam olarak bunu gördük ,bugün bu zirve ittifakımızı güçlendirmek ile alakalıydı

NATO en son 20 yıl önce yeni misyon ortaya koymuştu. Rusya o zaman bir ortaktı. Çin'in adı bile geçmiyordu ama artık dünya değişti. NATO da aynı şekilde değişiyor bu zirvede müttefiklerimizi yeniden toparladık Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidini ifade ettik.

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SAVUNMA BÜTÇELERİ BÜYÜYOR

Müttefikleri savunma bütçelerini büyütüyor. Bakın Almanya bir örnek. Ordusu için 100 milyar dolar büyüklüğünde bir fon duyurdu.

Bir kez daha 5. maddeye olan taahhüdümüzü vurguladık. NATO toprağının her karşını koruyacağız. Avrupa'daki güç sayımızı artırıyoruz. Doğu kanadımızı güçlendirmek için Polonya'da yeni bir karargah kuracağız. Romanya'da da yeni bir askeri güç kurulacak 

800 MİLYON DOLAR DAHA DESTEK AÇIKLAYACAĞIZ

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Artık işler değişiyor yeni gelişmelere adapte oluyoruz. ABD dünyayı Ukrayna'nın arkasında topluyor. ABD Ukrayna konusunda öncülük ediyor. Önümüzdeki günlerde 800 milyon Dolar daha destek açıklayacağız.

İlk defa Hint pasifik bölgesindeki ortaklarımız toplantıya katıldı. Putin'e ifade ettiğim gibi onun eylemleri dünya çapında bir sonuca yol açacak. Demokratik ülkeleri bir araya getiriyoruz. Bunu uluslararası düzeni korumak için yapıyoruz. Buna Çin'den gelen tehditler de dahil.

Son dakika...ABD Başkanı Biden: ‘Türkiye’ye F-16 satmalıyız’

NATO'NUN HER KARIŞ TOPRAĞINI SAVUNACAĞIZ

NATO'nun her karış toprağını savunacağız. G7' de şunu da söyledik birlikte Çin'in baskıcı ticari faaliyetleri ile mücadele edeceğiz. Rus petrolüne bir taban fiyat getirmeyi düşünüyoruz. Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi, için destek sağlayacağız. Putin bizi zayıflatmaya çalıştı ama tam olarak istemediğini aldı. Bunu bir düşünün Aklındaki plan buydu şimdi NATO ile İsveç hiç olmadığı yakın. Hiç olmadığımız kadar güçlü olacağız.

SORU CEVAP:

RUSYA BÜYÜK BEDELLER ÖDÜYOR

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"Ukrayna'yı ne kadar desteklememiz gerekiyorsa destekleyeceğiz. Rusya'ya bakın temerrüde düştüler. 15 yıllık kazançlarını kaybettiler. Benim başlattığım ihracat sınırlamalarından dolayı zorlanıyorlar teknolojik olarak. Belki de petrol üretimine devam edemeyecekler ABD teknolojisine muhtaçlar. Çok büyük bir bedel ödüyorlar. Daha bugün Yılan adası Ukrayna tarafından geri alındı. Ukrayna'nın yanında duracağız ki Rusya onları yenemesin.

Ukrayna zaten Rusya'ya ciddi bir hasar verdi. ABD onlara bakıyor. Kiev'i almaya çalıştınız beceremediniz Donbas'ı almaya çalıştınız daha bunu başaramadınız diyorlar. Biz Ukrayna'ya kapasite sağlıyoruz ve onların cesareti çok önemli. Bu yüzden nasıl biter bilmiyorum ama Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesi ile bitmeyecek

Rusya Ukrayna'yı yenemez bu çok önemli bir pozisyon dünya için. Ben Putin'e bunu söyledim siz harekete geçerseniz biz de harekete geçeriz NATO'yu güçlendirmek adına."

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"TÜRKİYE'YE F-16 SATMALIYIZ"

"Ben Erdoğan'a Aralık'ta ne söylediysem onu söyledim. Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil. Onlara pozisyonumuzun değişmediğini aktardım. F-16'lar satılmalı ama bunun için Kongrenin karar vermesi gerekli. Bunu birlikte başarabiliriz"

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