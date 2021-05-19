Son dakika... ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü: Gerginliği düşürün!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.

ABD Başkanı Biden, bugüne kadar İsrail ve Filistin'le ilgili yaptığı açıklamalarda taraflı davranmakla ve İsrail'in işlediği suçları görmezden gelmekle suçlanmıştı. Biden'ın dünyadan tepki alan tutumu ABD'de de kendi patisi dahil olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

İSRAİL ATEŞKESİ DEĞERLENDİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Askeri kaynaklara dayandırılan gelişmeye göre, İsrail ateşkes için koşulların uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşan kaynak, 'Ateşkes için doğru anın ne zaman olduğuna bakıyoruz' dedi. Yabancı diplomatlar ile bir araya gelen İsrail Başkanı Netanyahu da bölgedeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Günlerdir Gazze'yi hedef alan İsrail ateşkesi değerlendiriyor. İddianın sahibi uluslararası haber ajansı AFP bu bilgiyi askeri kaynaklara dayandırdı. AFP'ye konuşan adı açıklanmayan askeri yetkili 'İsrail, Gazze'deki Filistinli militanlara karşı hava harekatını durdurmak için koşulların doğru olup olmadığını değerlendiriyor' dedi.

Kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşan kaynak, 'Ateşkes için doğru anın ne zaman olduğuna bakıyoruz' dedi.

NETANYAHU'DAN 'HAMAS' AÇIKLAMASI

Tel Aviv'de yabancı diplomatlar ile bir araya gelen İsrail Başkanı Netanyahu Gazze'yi hedef alan bombardımanın amacının Hamas'ı caydırmak olduğunu iddia etti.

Netanyahu Hamas'ı kast ederek şu ifadeleri kullandı;

'Ya onları fethedersiniz ya da onları caydırırsınız ve şu anda güçlü bir caydırıcılık içindeyiz. Ancak hiçbir şeyi göz ardı etmediğimizi söylemeliyim.'

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