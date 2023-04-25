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Son dakika... ABD Başkanı Biden adaylık kararını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Biden#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 13:05

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu duyurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olacağını resmen duyurdu.

Biden Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir an vardır. Temel özgürlükleri için ayağa kalkmak. Ben bunun bizimki olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum. Bize katılın. Bu işi bitirelim'

80 yaşındaki Biden halen ABD'nin en yaşlı başkanı ünvanını hali hazırda taşıyor.

Biden bir kez daha ABD Başkanı seçilirse, görevi bıraktığında 86 yaşında olacak.

First Lady Jill Biden, Şubat ayında yaptığı açıklamada eşinin adaylığı ile ilgili kararın büyük oranda verildiğini ve "resmi açıklamanın tarihinin belirlenmesine az kaldığını" söylemişt

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Biden'ın 2024'te Başkanlık Seçimi'nde yarışabilmesi için önce Demokrat Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor.

 

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#ABD#Biden#Dünya

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