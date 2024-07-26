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Son dakika... ABD Başkan adayı Trump: 3. Dünya Savaşı çok yakın, seçilemezsem savaş çıkar

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#Donald Trump#İsrail#Binyamin Netanyahu
Son dakika... ABD Başkan adayı Trump: 3. Dünya Savaşı çok yakın, seçilemezsem savaş çıkar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 20:34

Son dakika haberi... ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme ilişkin Trump, "Ben İsrail için bütün ABD Başkanlarından iyiyim" diye konuştu. Öte yandan Trump, "3. Dünya savaşı çok yakın. Seçimi kazanamazsak Ortadoğu'da büyük savaşlar çıkar." ifadelerini kullandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.

"SEÇİLEMEZSEM SAVAŞ ÇIKAR"

"Ben İsrail için bütün ABD Başkanlarından iyiyim. Netanyahu ile her zaman iyi ilişkilerim vardı." diyen Trump, "3. Dünya savaşı çok yakın. Seçimi kazanamazsak Ortadoğu'da büyük savaşlar çıkar." diye konuştu. 

Son dakika... ABD Başkan adayı Trump: 3. Dünya Savaşı çok yakın, seçilemezsem savaş çıkar

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#Donald Trump#İsrail#Binyamin Netanyahu

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