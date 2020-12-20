Son dakika...44 yılın ardından ilk örnekler getirildi!

Çin’in Ay’dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Chang'e 5" uzay aracı Dünya’ya döndü. Ay’dan elde edilen taş ve toprak örneklerinin 44 yıl sonra başkent Pekin’e başarılı şekilde ulaştığı bildirildi.



Uzay aracının örnekleri taşıyan modülü Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan eyaletinde belirlenen noktaya indi.



İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım’da Uzun Yürüyüşü 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.



Chang'e 5, ABD’nin 1970’lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği’nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay’dan Dünya’ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.



Öte yandan, 2019’da Chang'e 4 aracını Ay’ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke yolmuştu.