Son dakika: 14 yaşındaki Afgan kız Taliban'dan kaçarken can verdi! Ailesi o anları anlattı!

Dünya günlerdir Afganistan'da yaşanan trajediyi konuşuyor...

Pazar günü Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi ile binlerce kişi kentin dışarıya açılan tek kapısı konumu haline gelen havalimanına akın etmişti.

Umuda yolculuk pek çok kişi için acı son ile bitti. Askerler kontrolü sağlamak için havaya ateş açtı. Çıkan izdiham ve diğer olaylar sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Bu kaosun bilinen en küçük kurbanı ise Lise öğrencisi Marzia Rahmati oldu. 14 yaşındaki Afgan kız ailesi ile gittiği havalimanında hayata gözlerini yumdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Afgan kız askerlerin havaya ateş açması sonrası yaşanan izdihamda hayatını kaybetti.

Gazete talihsiz çocuğun ailesine ulaştı. 28 yaşındaki teyzesi Zakia Ahmadi, ailesinin kızlarının ölümüyle 'yıkıldığını' söyledi.

Ahmadi, 'İnsanların şu anda burada gerçekte neler olduğunu görmelerini istiyoruz, dünya bizden yüz çevirdiği için küçük bir kız öldü' dedi.

Kız kardeşinin kızının eğitimine devam etmesi için yurtdışına çıkma kararı aldığının altını çizen Ahmadi, 'Ülkeyi terk etmek için gerekli tüm belgelere sahiplerdi. Ancak havalimanındaki kaos yüzünden bu şansı elde edemediler. Silah sesleri ile birlikte kalabalık panikledi ve aile birbirinden koptu.' ifadelerini kullandı.

'Babası ona ulaştığında zar zor hayattaydı, tıbbi yardım alamadan önce uzun bir süre onu taşımak zorunda kaldı' diyen Ahmadi, sözlerine şöyle devam etti;

'Her yerinde çok fazla morluk vardı ve iç kanama geçiriyordu. Burnundan ve ağzından gelen kanı durdurmak için pansuman yapıldı ama hastaneye varır varmaz öldü.'

Ahmadi, çalışkan bir öğrenci olan yeğeninin bir kız okulunda 9. sınıf öğrencisi olduğunu ve öğretmen olmayı hayal ettiğini söyledi.

Marzia'nın 32 yaşındaki annesi Fatima da havalimanında yaşanan olaylar sırasında yaralandı, ancak daha sonra hastaneden taburcu edildi.

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