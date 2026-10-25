Son canlı yayında ‘9 parmak’ polemiği... Brezilya’da ikinci tur heyecanı

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İlk turda Bolsonaro oyların yüzde 47’sini, Lula ise yüzde 45’ini almıştı. Yaklaşık 160 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçim öncesinde Datafolha araştırma kuruluşunun son anketinde iki adayın da oy oranı yüzde 50’de görünüyor. İkinci tur öncesinde önceki gece son kez canlı yayında karşılaşan adaylar, hayat pahalılığı, güvenlik ve ekonomi konularını tartışırken karşılıklı suçlamalarda bulundu. Tartışmanın en dikkat çekici anında Bolsonaro, gençliğinde geçirdiği iş kazasında sol serçe parmağını kaybeden Lula’ya, “Bir elinle verip dokuz parmağınla geri almanın anlamı yok” diyerek sataştı. Lula ise rakibine, “Ya çalışacaktım ya aç kalacaktım. Sen hayatında hiç çalışmadın. İlk işin babanın yanında sahte bir işti. Bir milisin bana ‘dokuz parmaklı’ demesine izin veremem. Özür dile” sözleriyle karşılık verdi. Lula’nın “milis” ifadesi, Bolsonaro ailesinin Rio de Janeiro’daki paramiliter gruplarla bağlantılı olduğu iddialarına gönderme yapıyor.