×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son canlı yayında ‘9 parmak’ polemiği... Brezilya’da ikinci tur heyecanı

Güncelleme Tarihi:

#Lula Da Silva#Flavio Bolsonaro#Brezilya
Son canlı yayında ‘9 parmak’ polemiği... Brezilya’da ikinci tur heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

BREZİLYA’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda solcu Devlet Başkanı Lula da Silva ile ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiki popülist sağcı Flavio Bolsonaro yarışacak.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İlk turda Bolsonaro oyların yüzde 47’sini, Lula ise yüzde 45’ini almıştı. Yaklaşık 160 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçim öncesinde Datafolha araştırma kuruluşunun son anketinde iki adayın da oy oranı yüzde 50’de görünüyor. İkinci tur öncesinde önceki gece son kez canlı yayında karşılaşan adaylar, hayat pahalılığı, güvenlik ve ekonomi konularını tartışırken karşılıklı suçlamalarda bulundu. Tartışmanın en dikkat çekici anında Bolsonaro, gençliğinde geçirdiği iş kazasında sol serçe parmağını kaybeden Lula’ya, “Bir elinle verip dokuz parmağınla geri almanın anlamı yok” diyerek sataştı. Lula ise rakibine, “Ya çalışacaktım ya aç kalacaktım. Sen hayatında hiç çalışmadın. İlk işin babanın yanında sahte bir işti. Bir milisin bana ‘dokuz parmaklı’ demesine izin veremem. Özür dile” sözleriyle karşılık verdi. Lula’nın “milis” ifadesi, Bolsonaro ailesinin Rio de Janeiro’daki paramiliter gruplarla bağlantılı olduğu iddialarına gönderme yapıyor.

Gözden KaçmasınYapay zekâ kendini kontrol edecekYapay zekâ kendini kontrol edecekHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lula Da Silva#Flavio Bolsonaro#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!