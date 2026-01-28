Son bir kez görelim

Haberin Devamı

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Ueno Hayvanat Bahçesi’ne akın eden binlerce Japon, Çin’e bugün gönderilmesi planlanan ikiz dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei’ye veda etti. Dört yaşındaki pandaların Çin’de yaşayacakları tesise yarın varması bekleniyor. Çin’in “panda diplomasisi”nin bir parçası olan siyah beyaz pandalar, 1972’de diplomatik ilişkiler kurulduğundan beri Pekin ve Tokyo arasındaki dostluğun sembolü olmuştu. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin kasım ayında yaptığı açıklamada Tayvan Boğazı’na yönelik bir müdahaleye yanıt olarak askeri güç kullanabileceğini belirtmesi, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin’in tepkisine yol açmıştı.