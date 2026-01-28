Son bir kez görelim

×
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:00

Japonya ve Çin arasında son aylarda süren ‘Tayvan’ gerilimi pandalara sıçradı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Ueno Hayvanat Bahçesi’ne akın eden binlerce Japon, Çin’e bugün gönderilmesi planlanan ikiz dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei’ye veda etti. Dört yaşındaki pandaların Çin’de yaşayacakları tesise yarın varması bekleniyor. Çin’in “panda diplomasisi”nin bir parçası olan siyah beyaz pandalar, 1972’de diplomatik ilişkiler kurulduğundan beri Pekin ve Tokyo arasındaki dostluğun sembolü olmuştu. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin kasım ayında yaptığı açıklamada Tayvan Boğazı’na yönelik bir müdahaleye yanıt olarak askeri güç kullanabileceğini belirtmesi, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin’in tepkisine yol açmıştı.

