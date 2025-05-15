Son ana kadar pazarlık! İstanbul’da sürpriz olur mu?

Haberin Devamı

39 aydan beri devam eden Ukrayna savaşında kritik gün geldi. Rusya ve Ukrayna’nın bugün İstanbul’da doğrudan müzakere için masaya oturması bekleniyor. Bu sabah saat 10.00 civarında büyük ihtimalle tıpkı Mart 2022 tarihinde olduğu gibi Boğaz’a nazır Dolmabahçe Sarayında kurulacak müzakere masasına Ukrayna lideri Volodimir Zelenski oturmaya hazır olduğunu iki günden beri ilan ediyor. Muhatabı Rusya lideri Vladimir Putin’in durumu ise bir sürpriz yaşanmasına bağlı.

KREMLİN LİSTESİNDE PUTİN YOK

Kremlin Sarayı toplantılara katılacak heyetin Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından onaylandığını duyururken heyete Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski’nin başkanlık edeceğini bildirdi. Eski istihbarat ajanı Putin’in ABD Başkanı Trump karşısında “barış arzulayan taraf” üstünlüğünü Zelenski’ye kaptırmamak için yine de büyük bir sürpriz yaparak bugün İstanbul’da ortaya çıkabileceği de söyleniyor. Özellikle Ortadoğu bölgesine ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ben gitmezsem Putin’in orada olup olmayacağını bilmiyorum. Benim orada olmamı istediğini biliyorum, bu bir olasılık. Eğer savaşı bitirecekse, bunu düşünürüm” diyerek olası Türkiye ziyaretine açık kapı bırakmıştı.

Haberin Devamı

‘YOLDAŞ PUTİN’E ÇAĞRI

Ukrayna savaşının İstanbul masasında sona erdirilmesi için Rusya’nın müttefik hanesine yazdığı Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’dan da Putin’e “görüşmelere katılmalısın” çağrısı geldi. Çin ile Latin Amerika ülkeleri arasında Pekin’de düzenlenen toplantıda Çin lideri Şi Cinping ile görüşmesinden sonra beklenmedik çıkışta bulunan Silva, “Hey yoldaş Putin! İstanbul’a git ve görüşmeye katıl” ifadesini kullanması dünyayı şaşırttı. Lula’nın bizzat Putin’i ikna etmek için Moskova’ya gitmeyi planladığı bildirildi. Öte yandan Rus Kommersant gazetesi, İstanbul’a gelip gelmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İstanbul’daki görüşmelere katılmayacağını yazdı.

Gözden Kaçmasın NATO bakanları Antalya’da buluştu Haberi görüntüle

ZELENSKİ’NİN PROGRAMI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Ankara temasları sonrasında bugün görüşmeler için İstanbul’da olması bekleniyor. Dün akşam Ankara’ya varışından önce yaptığı açıklamada Zelenski, “Rus tarafıyla İstanbul görüşmesinde üç yılı aşkın devam eden savaşın yarattığı tüm sorunları bir çırpıda çözemeyeceğimizi ben de çok iyi biliyorum. Bunun için siyasi sürecin başarılı geçmesi için biz iki önemli hedef belirledik. İlki savaşta kapsamlı ateşkesin ilan edilmesi. İkinci madde ise Rusya ile Ukrayna arasında tüm savaş esirlerinin takas edilmesi. Bu iki madde geçerse ilk önemli adım atılmış sayacağız” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

AMERİKALI HEYET GELİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul müzakerelerine Trump ve Putin’in de katılıp katılmayacağına bağlı olmaksızın ABD’den üç üst düzey yetkili orada hazır bulunacak. Bunlar Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın Ortadoğu’dan sorumlu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın Ukrayna sorumlusu Özel Temsilci Keith Kellogg. Özellikle Kellogg İstanbul’a hareket etmeden önce Rusya’ya seslenerek “Kremlin bu son barış şansını çok iyi değerlendirmeli. Bunu yapmaz ise sonra yine feci yaptırımlar gelir” açıklamasını yapmıştı.

ABD’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIM PAKETİ

İstanbul’daki müzakere masasında olmamasına rağmen Avrupa Birliği de önemli adım attı. 12 Mayıs tarihinde 30 günlük ateşkes ilan edilmesi çağrısı Rusya tarafından reddedilmesi üzerine AB, Rusya’ya yönelik 17’nci yaptırım paketi hazırladığını duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen paketin hazırlandığını ilan ederek 15 Mayıs’ta İstanbul’da kayda değer ilerleme kaydedilmemesi durumunda paketin 20 Mayıs’ta kabul edilerek yürürlüğe gireceğini ilan etti. AB yeni yaptırım paketine Rusya’nın petrol ihracatını sürdürdüğü hayalet filosuna ait ek 200 kadar tankeri kapsayacak. Ayrıca Rusya Merkez Bankası’nın da kara listeye alınması öngörülüyor.