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Son ana kadar kimse bilmiyordu... Biden'ın tarihi hamlesi ABD'yi büyük bir belirsizliğe sürükledi

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#Abd#Biden#Kamala Harris
Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 08:44

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçime sayılı günler kala adaylıktan çekilme kararı alması bugün dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. ABD medyası kararı 'tarihi' olarak değerlendirirken, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ABD'yi büyük bir belirsizliğe sürüklediğini kabul ettiler.

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ABD Başkanı Joe Biden uzun süredir devam eden ' çekil' baskılarına boyun eğdi ve 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Seçime 4 aydan kısa bir süre kala gelen bu karar dünya gündemine bomba gibi düştü. Peki dünya Biden'ın kararını nasıl yorumladı? İşte bugünün gazete manşetleri...

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WASHİNGTON POST: BİDEN'IN TARİHİ HAMLESİ ÜLKEYİ BELİRSİZ BİR YOLA SOKTU

The Washington Post gazetesi, görevdeki bir başkanın adaylığından vazgeçmesi için partisinden baskı görmesinin ABD siyasi tarihinde silinmeyecek bir yer edindiğini yazdı. Biden'ın hamlesini 'tarihi' olarak tanımlayan gazete, bu adımın Demokratları ve ülkeyi belirsiz bir yola soktuğunu öne sürdü.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi

NEW YORK TİMES: KARARI SON ANA KADAR KİMSE BİLMİYORDU

New York Times gazetesi ise Biden'ın siyasi hayatının en zor kararını verdiğini belirterek bu tavizin şaşırtıcı olduğunu çünkü başkanın son ana kadar 'yarıştayım' mesajı verdiğini yazdı:'Biden Pazar günü kararını sosyal medyadan açıklayana kadar evin dışında neredeyse hiç kimse onun ne düşündüğünü bilmiyordu.'

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NYT ayrıca eski başkan Barack Obama da dahil Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinin Kamala Harris'e hemen destek vermekten kaçındığına dikkat çekti.

NEW YORK POST: SON

New York Post, 'Son' başlıklı haberinde Biden'ın kapıdan çıkarken çekilen bir fotoğrafını kullandı. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve eski başkan Barack Obama gibi kritik isimlerin, Biden'ın 'adayım' dediği Kamala Harris'i destekleme konusunda sessiz kaldığına dikkat çeken NY Post başkanın yarıştan çekilmesiyle Demokrat Parti içinde aday yarışının başladığını yazdı.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi

WSJ: BİDEN DEMOKRATLARI SEÇİME 4 AYDAN KISA BİR SÜRE KALA ADAYSIZ BIRAKTI

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Wall Street Journal gazetesi, seçmenin Biden'ın başkan olmak için 'çok yaşlı' olduğunu bildiğini ancak başkanın müttefiklerinin başka yöne bakmayı tercih ettiğini yazdı ve 81 yaşındaki Joe Biden'a yapılan bahsin 'büyük bir yanlış hesaplamaya dönüştüğünü' yazdı: "Biden, Demokratları seçimden dört aydan kısa bir süre önce adaysız bırakarak başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu . Biden , Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in desteklediğini açıkladı ancak seçmenlerin onun arkasında toplanıp toplanmayacağı henüz belli değil."

TELEGRAPH: BİDEN SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA GERİ ADIM ATAN İLK KİŞİ

İngiliz Telegraph gazetesi 'Biden yarıştan çekildi' başlıklı haberinde, başkanın sosyal medyada yayınladığı mektubunu edanışmanları Steve Richetti ve Mike Donilon ile birlikte yazdığını belirtti. Biden'ın aldığı kararla 50 yıllık siyasi hayatının artık sona erdiğini yazan Telegraph haberinde "Bu karar, Demokrat Parti'yi kaosa sürüklerken, Biden'ı seçime sayılı günler kala geri adım atan ilk kişi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi
FT: TARİHE GEÇTİ

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Financial Times gazetesi Biden'ın sadece en yaşlı başkan olmakla kalmayıp aynı zamanda ‘1968’de Lyndon Johnson'dan ve ondan önce 1796'da George Washington'dan bu yana iktidarı gönüllü olarak bırakan ilk başkan olarak tarihe geçtiğini yazdı. 

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi

INDEPENDENT: HAFTALARCA DİRENDİKTEN SONRA ŞOK BİR AÇIKLAMA YAPTI

Independent, Başkan'ın uçaktan inerken çekilen tam sayfa fotoğrafının üzerinde “Biden bırakıyor” başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazete Biden'ın çekilme çağrılarına haftalarca direndikten sonra şok bir açıklama yaptığını yazdı.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi


THE GUARDIAN: BİDEN YARIŞI BIRAKIYOR 

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İngiliz The Guardian, "Biden yarışı bırakıyor" başlığını kullandı. Gazete Biden'ın aldığı bu olağanüstü kararın ABD'yi seçimden dört aydan kısa bir süre önce kaosa sürüklediğini bildirdi. Gazete bu kararın Demokrat Parti liderleri, organizatörler ve bağışçılar tarafından haftalarca süren bir baskı kampanyasının ardından geldiğini ekledi.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi
DAILY MAIL: ABD KARGAŞADA 

İngiliz Daily Mail, sür manşette "Amerika kargaşada" derken "Biden gitti... Kamala geldi mi?" başlığını attı. Gazete Biden'ın yardımcısı Harris'i "bölücü" bir aday olarak tanımladı ve "Clinton'lar Harris'i destekliyor ancak Obama desteğini göstermiyor" dedi.

 

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi
THE TIMES: BIDEN ÇEKİLİYOR 

Times gazetesi "Biden yarıştan çekiliyor" başlığını atarak, 46. ABD Başkanı'nın baskılara boyun eğdiğini ve seçim kampanyasını terk ettiğini yazdı.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi

TIME: BIDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Time dergisi, dijital sayısını "Joe Biden neden adaylıktan çekildi?" başlığıyla yayınladı. Kapakta ön yüzü kesilmiş şekilde sayfadan çıkan Biden'ın arkasından gülümseyen Harris'in sayfaya girdiği görülüyor.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi

EL PAIS: BIDEN YENİDEN SEÇİLME YARIŞINDAN ÇEKİLDİ

İspanyol El País gazetesi, bugün yayınladığı sayısında "Biden yeniden seçilme yarışından çekildi" başlığını kullandı. Gazete adaylıktan çekilen Biden'ın kendi yerine yardımcısı Harris'i desteklediğini belirtti.

Son ana kadar kimse bilmiyordu... Bidenın tarihi hamlesi ABDyi büyük bir belirsizliğe sürükledi

Gözden KaçmasınABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildiğini duyurdu: Adayım Kamala HarrisABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildiğini duyurdu: Adayım Kamala HarrisHaberi görüntüle
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#Abd#Biden#Kamala Harris

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