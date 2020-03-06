Son 24 saatte neler oldu?

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, harekâtın karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, son 24 saat içinde 4 tank, 5 top/çok namlulu roketatar (ÇNRA), 3 tanksavar, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini, 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca Suriye’de rejimin en kanlı saldırılarını gerçekleştiren Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan’ın, Serakib bölgesine düzenlenen operasyonda SİHA ile vurulduğu öğrenildi. Bölgedeki kaynaklar, İdlib saldırılarını yöneten isim olduğu belirtilen Süheyl Selman el-Hasan’ın ağır yaralandığını aktardı.

MUHALİFLER SERAKİB’İ VURDU

Rusya’nın başkentindeki görüşmeler başlarken, stratejik öneme sahip Serakib ilçesi ile Maarat el Numan rejim güçlerinin elindeydi. Rusya’nın, özellikle Serakib ile yakınlarındaki Neyrab ve Sarmin’i, Erdoğan Moskova yolundayken yoğun şekilde vurması dikkat çekti. Yerel kaynaklar, görüşme başladıktan sonra ise muhalif güçlerin Serakib’i vurmaya başladığını ve M-5 karayolunu bombaladığını duyurdu. Görüşme sürerken Rus uçakları Eriha’ya taarruz yaptı, rejim güçleri de Lazkiye kırsalındaki El Hadada tepelerini top atışına tuttu. Sabah saatlerinde muhaliflerin elinde olan Halep kırsalındaki Tel Rakka ve Şeyh Akil yeniden rejimin kontrolüne geçti.