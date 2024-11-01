İklim değişikliği alarm verdi: Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava felaketi... Gelecek felaketler kapıda mı?

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İspanya’da, ölü sayısının 158'e çıktığı sel felaketi, dünyada daha önce binlerce kişinin ölümüne yol açan doğa felaketlerini akıllara getirdi.

Kuraklıktan sellere, havanın aşırı ısınmasından kasırgalara kadar 2004 yılından itibaren dünya üzerinde meydana gelen hava olaylarında 570 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

2011 yılında çeyrek milyondan fazla insanı öldüren Somali kuraklığı, 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Nergis Kasırgası, Avrupa’da iki yıl üst üste yaşanan ve 90 binden fazla kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgası, son 20 yılda meydana gelen 10 en ölümcül hava felaketleri arasında yer aldı.

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Bilim insanları, iklim değişikliği sebebiyle bu zamana kadar yaşanan doğa felaketlerinin artacağı konusunda uyardı.

Üç tropikal fırtına, dört sıcak hava dalgası, bir kuraklık ve iki sel yaşanan 10 felaketi değerlendiren iklimbilimci Dr. Friederike Otto, iklim değişikliğinin “uzak bir tehdit olmadığını” söyledi.

Fosil yakıtlara bağlı kalmanın gezegeni ısıttığına ve hayatların felaketlerle yitip gitmesine neden olduğunu belirten Dr. Otto, “Petrol, gaz ve kömür yakmaya devam edersek, acı çekmeye devam edeceğiz” dedi.



10. AVRUPA'DAKİ SICAK HAVA DALGASI (2015)

2015 yılının yazında Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgası, gelecekte yaşanacak sıcak hava dalgalarının uyarısını verdi.

Tamamı Fransa'da olmak üzere 3 bin 275 kişi, aşırı sıcaklarla başa çıkamayarak hayatını kaybetti.



Meteorolojik olaylar üzerindeki iklim değişikliğinin etkisini inceleyen World Weather Attribution (WWA), sıcaklığın aşırı yükselmesinden en çok yaşlanan nüfusa sahip ülkelerin etkileneceğini söyledi. WWA, aşırı sıcaklardan etkilenecek kişilerin başında, sağlık sorunları olan, ağır işlerde çalışanlar, küçük çocuklar ve akıl sağlığı sorunları yaşayan kişilerin geldiğini belirtti.

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9. SIDR KASIRGASI (2007)

Bangladeş'de yaşanan Sidr Kasırgası, ülkede yaşanan en ölümcül hava felaketi olarak kayıtlara geçti.

Son 20 yılda yaşanan en ölümcül ikinci hava felaketi Sidr Kasırgası, Bangladeş'in hazırlıksız kıyı bölgelerini vurdu ve toplamda 4 bin 234 kişinin ölümüne neden oldu.

30 bölgeyi vuran kasırga, 450 binden fazla evi tahrip ederken altı ilçedeki konutların yüzde 50'sinden fazlası hasar gördü ya da yıkıldı.

8. KUZEY HİNDİSTAN SELLERİ (2013)

Çoğunlukla Hindistan'ın Uttarakhand eyaletini vuran sellerde, toplamda 6 bin 54 kişinin öldüğü açıklandı.

Haziran 2013'te meydana gelen felaket, yüzde 11 daha fazla yağışa neden olan aşırı nem sebebiyle gerçekleştiği belirtildi.

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7. HAIYAN TAYFUNU (2013)

Haiyan Tayfunu, Filipinler'in yerel halk tarafından "Yolanda" olarak bilinen bölgesini vurdu.

Bölgede yer alan Tacloban kasabası da dahil olmak üzere bazı bölgelerde, 5 metre yükseklikten daha büyük dalgalar meydana geldi.

7 bin 354 kişinin ölümüne sebebiyet veren tayfun, Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Tayvan, Hong Kong, Palau, Mikronezya ve Çin'de etkili oldu.

6. DANIEL FIRTINASI (2023)

Büyük çoğunluğu Libya'da olmak üzere Akdeniz ülkelerinde etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle toplamda 12 bin 352 kişi hayatını kaybetti.

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Daniel Fırtınası, Libya'nın Derna kentindeki iki barajın yıkılmasında etkili olmasının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'de de az sayıda olmak üzere can kaybına yol açtı.

WWA, Derna kentindeki barajın yıkılmasının sebebinin, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle barajın bakımının eksik kalması ve alt yapısının bozulması olduğunu açıkladı.

5. AVRUPA'DAKİ AŞIRI SICAKLAR (2023)

Avrupa'da 2015 yazında yaşanan aşırı sıcakların daha kötüsü 2023 yılında yaşandı. Aşırı sıcaklar; İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan ve Romanya'yı vurdu.

WWA, 37 bin 129 kişinin, Avrupa genelinde hızla yükselene sıcaklıklar ve giderek daha savunmasız hale gelen nüfus nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

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4. AVRUPA SICAKLAR SINIRI AŞTI (2022)

Avrupa kıtasındaki aşırı sıcakların en ölümcülü, 2022 yılında yaşandı.

Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkeleri 2022 yazında en tehlikeli sıcak dönemlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle toplamda 53 bin 542 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'ın Lincolnshire bölgesinde sıcaklıklar, ilk kez 40.3 dereceyi göstererek rekor kırdı.

3. DONDURUCU RUSYA ISINDI (2010)

Genellikle dondurucu soğuklarla anılan Rusya'da, 2019 yazında yaşan sıcak hava dalgasının etkisi ile ülkedeki aylık sıcaklıklar ortalamanın 5 derece üzerinde seyretti.

55 bin 736 kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcaklar, aynı zamanda yıllık mahsul üretiminde yüzde 25'lik bir düşüşe ve toplamda 15 milyon dolardan daha fazla ekonomik kayba neden oldu.

2. NERGİS KASIRGASI (2008)

Listedeki en ölümcül felaketlerden ikinci, 2008 yılının Mayıs ayında Myanmar'da yaşandı. Myanmar'ı vuran Nergis Kasırgası nedeniyle 138 bin kişi hayatını kaybetti.

11 metrelik dalgalar meydana getiren Nergis Kasırgası, en az 232 bin kişinin ölümüne neden olan 2004'teki "Hediyeleşme Günü Tsunamisi"nden bu yana Asya'yı vuran en kötü doğal afet oldu.

Hristiyanların dini bayramı Noel'den sonraki ilk gün hediyeleşme tatilinde meydana gelen "Hediyeleşme Günü Tsunamisi", Hint Okyanusu'nda meydana gelen bir depremin tetiklemesi ile meydana geldiği için listede yer almadı.

1. SOMALİ KURAKLIĞI (2011)

Son 20 yılda meydana gelen 10 en ölümcül felaketler listesinin başında, 2011 yılında ciddi bir gıda krizine yol açan Somali kuraklığı yer aldı.

Yaşanan kuraklıktan en çok Somali'nin etkilenirken Cibuti, Etiyopya ve Kenya da dahil olmak üzere Doğu Afrika'da toplamda 258 bin kişi hayatını kaybetti.

WWA, artan sıcaklıkların toprak ve bitkilerdeki suyu buharlaştırarak kuraklığı daha da kötüleştirdiğini söyledi.