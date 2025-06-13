Son 10 yılın en kötü kazası! Hindistan’da yolcu uçağı düştü, en az 265 ölü var

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Air India’ya ait 171 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner model yolcu uçağı dün Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki kalkışından 5 dakika sonra düştü. Londra’ya gitmek üzere havalanan uçakta ikisi pilot, 12 mürettebat dahil olmak üzere toplam 244 kişi bulunuyordu. Yerleşim bölgesine düşen uçaktan ilk aşamada 204 kişinin cesedi çıkarıldı. Gatwick Havalimanı’na gitmek için yola çıkan uçakta 169 Hintli, 53 İngiliz, 7 Portekizli ve bir Kanadalı bulunuyordu.

ÖĞRENCİ YURDUNA DÜŞTÜ

Hindistan basını, uçağın tıp fakültesi öğrencilerinin kaldığı yurdun üzerine düştüğünü yazdı. Kaza sonrası 50-60 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Beş öğrencinin halen kayıp olduğu, ikisinin de yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Fakültenin dekanı Minakshi Parikh’e göre en az 5 öğrenci hayatını kaybetti. Yetkililer, uçağın yerleşim yerine düştüğü için can kaybının artabileceğini öne sürdü.



DREAMLINER’IN İLK KAZASI

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Kazadan 11A koltuğunda oturan 40 yaşındaki İngiliz Vishwashkumar Rames sağ kurtuldu. Air India’nın sahibi Tata Grup kazada hayatını kaybeden her bir kişinin ailesine yaklaşık 86 bin sterlin tazminat vereceğini açıkladı. Air India’nın düşen uçağı, Boeing 787-8 modelinin bu şekilde yere çakıldığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti.



ÇELEBİ’NİN İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

15 Mayıs’ta Hindistan’da faaliyet gösteren yer hizmetleri şirketi Çelebi’nin güvenlik izinleri iptal edilmişti. Hindistan Sivil Havacılık Güvenliği Bürosu, ülkede yer hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk şirketi Çelebi’nin güvenlik iznini iptal ettiğini açıklamıştı. Bu karar, Pahalgam’daki saldırı ve Hindistan’ın başlattığı “Sindoor Operasyonu” sonrası, Türkiye’nin Pakistan’ın yanında yer aldığı açıklamalarının ardından gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Hindistan’daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanlığı da Hindistan’a taziye mesajı gönderdi.

MUCİZE! 11A’DA OTURAN YOLCU KURTULDU

Uçakta 11A koltuğunda oturan İngiliz Vishwashkumar Rames, “Kalkıştan otuz saniye sonra büyük bir gürültü oldu ve ardından uçak düştü. Etrafımda cesetler vardı. Çok korkmuştum, ayağa kalktım ve koştum” dedi.

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