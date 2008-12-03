Somalili korsanlar Yemen kargo gemisini bıraktı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Somalili korsanlar kaçırdıkları gemiler arasında bulunan Yemen'e ait bir kargo gemisini serbest bıraktı.

Somali'nin kuzey eyaleti Puntland'ın Eyalet Bakanı Ali Abdi Avare, yerel yetkililer ve klan liderlerinin silahlı korsanlarla yaptıkları başarılı görüşmelerden sonra geçen hafta kaçırılan Yemen kargo gemisinin dün gece serbest bırakıldığını söyledi.



Avare, geminin Eyl bölgesinden ayrıldığını ve Yemen'e hareket ettiğini belirterek, gemi mürettebatının iyi olduğunu, ayrıca geminin serbest bırakılması için fidye ödenmediğini kaydetti.

