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Somalili korsanlar dehşet saçtı: Tankeri kaçırıp mürettebatı öldürdüler

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#Somali#Korsanlar#Tanker
Somalili korsanlar dehşet saçtı: Tankeri kaçırıp mürettebatı öldürdüler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 09:03

Somali'nin yarı özerk Puntland eyaletinin yönetiminden yapılan açıklamada, Somalili korsanların kaçırdıkları "MT Honor 25" isimli tankerin 5 mürettebatını öldürdüğü bildirildi.

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Sivil deniz taşımacılığı konusundaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.

Somali'nin yarı özerk Puntland eyaletinin enformasyon bakanlığından yapılan açıklamada, Somalili korsanların Nisan ayında kaçırdıkları 17 mürettebatlı "MT Honor 25" isimli tankerin 5 mürettebatını öldürdüğü bildirildi.

Yapılan operasyonla geminin kurtarıldığı ve 16 korsanın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Gemideki korsanlar operasyon başlamadan önce 5 mürettebatı öldürdü.

Öldürülenler arasında 3 Pakistanlı, 1 Myanmarlı ve 1 Hindistanlı bulunuyor" denildi. Ayrıca, 3 Pakistanlı, 1 Hindistanlı olmak üzere 4 mürettebatın ise yaralandığı aktarıldı.

Kurbanların kimlikleri, yaşanan can kayıplarının şartları ve kurtarılan mürettebat sayısı hakkında detaylı verilmedi.

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#Somali#Korsanlar#Tanker

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