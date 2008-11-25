Somalili korsanlar bu kez de kargo gemisi kaçırdı

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Somalili korsanların bu kez de Yemen'e ait bir kargo gemisini Aden Körfezi'nde kaçırdıkları bildirildi.

Merkezi Kenya'da bulunan Doğu Afrika Deniz Yolcuları Yardım Programı Koordinatörü Andrew Mwangura, kaçırılan kargo gemisinin adını "MV Amani" olarak açıkladı. Mwangura, “Amani adlı kargo gemisinin kaçırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz, ancak söz konusu gemi ile 4 günden beri bağlantı kurulamadığı için geminin korsanlarca tam olarak ne zaman ele geçirildiğini bilemiyoruz" dedi.

