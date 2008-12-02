Somalili korsanlar ABD gemisini kaçırmaya kalktı

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Uluslararası Denizcilik Bürosu'nun korsan faaliyetleriyle ilgili haberleri duyuran biriminin yöneticisi Noel Choong, 656 yabancı yolcuyla 399 kişilik mürettebatı bulunan Oceania Cruises Inc şirketine ait "M/S Nautica" adlı geminin, pazar günü Aden Körfezi'nde saldırıya uğradığını söyledi.



Choong, iki hız teknesiyle gelen 6 korsanın gemiye ateş açtığını, ancak geminin korsanların teknelerinden daha hızlı olduğu için kaçabildiğini kaydetti.



Şirketin internet sitesinde de uluslararası deniz koalisyon gücünün devriye gezdiği koridorda ilerleyen gemiye 8 el ateş açıldığı, ancak kaptanı geminin hızını artırarak teknelerden daha hızlı gitmeyi başardığı belirtildi.



Açıklamada, tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğu, gemide de herhangi bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.



Roma'dan Singapur'a gitmekte olan geminin İtalya, Mısır, Umman, Dubai, Hindistan, Malezya ve Tayland'da mola vererek ilerleyeceği 32 günlük bir seyahat programı olduğu, saldırı esnasında da Mısır'dan Umman'a doğru gittiği kaydedildi.

