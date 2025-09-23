×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Somalili bakanlar, Türkiye ile ilişkilerin önemini anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Somali-Türkiye İlişkileri#Mogadişu#Terörle Mücadele
Somalili bakanlar, Türkiye ile ilişkilerin önemini anlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 10:07

Somali Enformasyon, Adalet ve Balıkçılık bakanları ile Mogadişu Valisi, Türkiye ile olan ilişkilerden memnun olduklarını bildirdi. Enformasyon Bakanı Jama, Türkiye-Somali arasındaki ilişkilerin, Somali halkı ve hükümeti için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Haberin Devamı

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweys Jama, Adalet Bakanı Hassan Moallim Mohamud, İklim Değişikliği Bakanı Başir Mohamed Jama, Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden ve Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein, ülkelerindeki son durumu ve Türkiye-Somali ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Somali'nin birçok zorlukla karşılaştığını dile getiren Jama, Türkiye'nin Somali'nin dünyada nasıl algılandığını değiştirmede büyük rol oynadığını ifade etti.

Jama, "Türkiye'nin Somali'ye gelmesinden önce dünyada Somali'nin yasak bölge olduğu algısı vardı. Hiçbir insan veya kurum Somali halkını ziyaret edemiyordu ama o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türk hükümeti ve halkı Mogadişu'yu ziyaret etti ve bu, dünyadaki Somali hakkındaki algısını değiştirdi. Dolayısıyla Somali ve Türkiye ilişkileri bizim için çok önemli." sözlerini dile getirdi.

Haberin Devamı

Türk halkını bu zorlu dönemde Somali halkına verdiği destekten dolayı tebrik eden Bakan Jama, "Türkiye, Eş-Şebab ile savaşan Somali güçlerine eğitim veriyor ve destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

Jama, bu işbirliğinin Somali'nin terörden arındırılmış, bölgeye ve dünyaya barış getiren bir ülke olmasını sağlayacak sonuçlar doğurmasını diledi.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğanın ABDdeki açıklamaları dünya basınında: Filistin ve Birleşmiş Milletler mesajlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki açıklamaları dünya basınında: Filistin ve Birleşmiş Milletler mesajlarıHaberi görüntüle

TÜRKİYE VE SOMALİ ARASINDA İLETİŞİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Somali'nin iletişim ve bilgi paylaşımı alanında da iş birliği yaptığını hatırlatan Jama, "Somali gibi kırılgan bir durumdan başladığımız bir ülke söz konusu olduğunda, elde ettiğimiz başarıların doğru şekilde kaydedilmesini sağlamak için iletişimin büyük bir rolü var. Dolayısıyla iki ülke arasındaki iletişimin çok iyi olduğunu düşünüyoruz ve Somali'nin bilgi ve yayıncılık anlamında iletişim platformlarında daha da gelişmesini sağlayacak işbirlikleri yapabileceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Mohamud da Türkiye ile Somali arasında son 3 yılda adalet ve yargı başta olmak üzere çok yönlü işbirliği olduğunu anlattı.

Gözden KaçmasınEmine Erdoğan BM Genel Merkezindeki etkinlikte konuştu: Ailenin yapısı, insanlığı bekleyen yarınların habercisidirEmine Erdoğan BM Genel Merkezi'ndeki etkinlikte konuştu: 'Ailenin yapısı, insanlığı bekleyen yarınların habercisidir'Haberi görüntüle

'KARDEŞLERİMİZ VAR... TÜRK DEVLETİ VE TÜRK MİLLETİ VAR'

Mohamud, "Somali çatışmadan çıkarak anayasasını yazan, eğitimden sağlığa, ekonomiye kadar her türlü kamu düzenini iyileştiren bir ülke. Aynı zamanda Somali'nin siyaseti ve devlet kurumları güçlenmekte. Buna karşı zorluk ve uluslararası nitelikteki terör örgütünün oluşturduğu sıkıntılar var. Onun için de uluslararası dostlarımız ve kardeşlerimiz var. Türk devleti ve milleti var." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama ise dünyanın yönünü iklim değişikliğine doğru çevirdiğine vurgu yaparak, Somali'nin de iklim değişikliğinden en çok sıkıntı yaşayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Somali'nin iklim değişikliğinden doğan afetlerden dolayı yorulduğunu ifade eden Jama, çoğu zaman da sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal problemleri ülkece ve milletçe yaşadıklarını aktardı.

Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden, "Allah'ın Somali'ye bahşettiği kaynaklar, özellikle denizdekiler çoktur. Bunun içinde balık, petrol ve madenler vardır." ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınAB ve Çekyadan Türkiyeye övgü dolu sözlerAB ve Çekya'dan Türkiye'ye övgü dolu sözlerHaberi görüntüle

"TÜRKİYE'NİN TARIM BAKANLIĞI İLE İYİ İLİŞKİLER OLUŞTURDUK"

Haberin Devamı

Somali'nin, Afrika'nın en çok balık bulunan bölgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Aden, Balıkçılık Bakanlığı'nın Somali'nin mavi ekonomisine önem verdiğinin altını çizdi.

Türkiye'yi da ziyaret ettiğini hatırlatan Aden, "Türkiye'nin Tarım Bakanlığı ile iyi ilişkiler oluşturduk ve geliştirilmesi için de ortak komiteler kurduk." dedi.

Gözden KaçmasınBM Genel Kurulu için New Yorkta olağanüstü güvenlik önlemleriBM Genel Kurulu için New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleriHaberi görüntüle

'BÜYÜK PROJELER VE DESTEKLER TÜRKLER TARAFINDAN YAPILDI'

Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein, Mogadişu şehrinin her yönüyle geliştiğini, özellikle güvenlik anlamında şehrin şu anda yüzde yüz güvenli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de ailesi ile birlikte ülkeyi ziyaretlerinden sonra büyük projeler ve destekler Türkler tarafından yapıldığına işaret eden Hussein, eğitim konusunda da gelişmeler olduğunu, büyük üniversiteler ve okullar yapıldığını belirtti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un başta olduğu son 3 yılda şehirde güvenlik sorunlarının ve eski yıllardaki sıkıntılı olayların çok azaldığının altını çizen Hussein, Mogadişu'da yeniden yapılanma alanında gelişmeler olduğuna dikkati çekti.

Hussein, "Şehrin çoğu yolları yapıldı, özel sektör tarafından da gelişiyor, tüccarlar ve halk şehri yeniden yapılandırıyor. İnsanlar ülkeye geri dönüş yapıyorlar." ifadelerini kullandı. 

Gözden KaçmasınKKTC Cumhurbaşkanı Öztürklerden GKRY liderine: İpleri Netanyahuya teslim ettiKKTC Cumhurbaşkanı Öztürkler'den GKRY liderine: 'İpleri Netanyahu'ya teslim etti'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Somali-Türkiye İlişkileri#Mogadişu#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!