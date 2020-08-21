Somalili Bakan Hürriyet'e konuştu: Türkiye için şarkı yazdım

Somali Maliye Bakanı Abdurrahman Beileh İstanbul’u ziyaretinde Hürriyet’e Türkiye-Somali ilişkilerini ve Türk halkının Somali’deki özel konumunu anlattı. Somalili öğrencilerin eğitim almak için en çok Türkiye’ye geldiğini söyleyen Bakan Beileh, “İnanıyorum ki, yakın zamanda Türkçe ikinci dilimiz olacak. Sanırım en fazla Somalili öğrencinin okuduğu ülke Türkiye” dedi. Somalili Bakan Abdurrahman Beileh, İlker Sezer’e konuştu.

ZİYARET DÖNÜM NOKTASI

Bakan Beileh, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler için ülkede kuraklığın yaşandığı 2011’deki ziyaretin oldukça önemli olduğunu vurguladı. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi 20 yıl sonra Afrika dışından ziyaret ilk devlet lideri olmuştu.

Beileh, “2011’deki ziyaret Somali’deki büyük dönüşümün başlangıcıydı. Dönemin başbakanı Erdoğan’ın ziyareti Somali’nin uluslararası konumunu değiştirdi. Bu Somali için kapıları açtı. İnsanlar başbakanlar ve cumhurbaşkanlarının Somali’ye gidebileceğini fark etti. 2011’de ülkede büyük bir kuraklık vardı ve halk acil yardım arayışı içindeydi. O dönemde (Erdoğan) hem işadamlarına Somali’ye yardım talimatı verdi hem de hükümet olarak yardım etti. Bu, uluslararası toplumun Somali konusuna dikkat etmeye başlamasına neden oldu. O zamanlar ben Afrika Gelişim Bankası’nda çalışıyordum ve ziyaretle ilgili şarkı yazdım” dedi.

İşte sözleri

Ey Türkiye halkı,

bize çok yardım ettiniz,

kalbimizde özelsiniz

Allah’a yemin olsun çabanız boşa değil

İyi ve kötü günde yanınızda olacağız

Ecdadınız dünyayı yönetti

Siz de onların izindesiniz

İlerlemeye

devam edin!

1 MİLYAR DOLARI AŞTI

2011’den beri ülke ile ilişkilerini güçlendiren Türkiye’nin Somali’ye bugüne kadar yaptığı yardımlar 1 milyar doları aştı. Ülkedeki iç savaş nedeniyle 1991’de kapatılan Türkiye Büyükelçiliği, 2011’de yeniden açıldı. Uluslararası toplumun dikkatini ülkede yaşanan büyük kuraklığa çekmek ve Somali halkı ile dayanışma içinde olmak amacıyla yapılan ziyaretin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Türkiye’nin en büyük yurt dışı yardım operasyonlarından biri başladı.

TÜRKÇE İKİNCİ DİL

Türkiye’nin Somali’deki eğitim faaliyetleri ve Somalili öğrenciler nedeniyle ülkede Türkçe’nin oldukça güçlü bir dil hâline geldiğini söyleyen Beileh, “İnanıyorum ki yakın zamanda Türkçe ikinci dilimiz olacak. Sanırım en fazla Somalili öğrencinin okuduğu ülke Türkiye. Yakında akıcı bir şekilde Türkçe konuşan bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerini göreceğiz. En azından Türkçe ülkedeki en önemli dillerden biri haline gelecek. Öğrencilerimiz ülkelerine geri döndüklerinde hükümet okullarında Türkçe öğretilmesine yol açabilir. Maarif Okulları ve TİKA da Türkçe konusunda ve diğer konularda ülkemizde çok aktif. Türkiye’de okuyan Somalili öğrenciler ülkelerine geri döndüklerinde öğrendikleriyle Somali ekonomisine büyük bir destek sağlayacaklar. Türkiye’de eğitim görmeleri kültürlerini korumaları anlamına da geliyor. Yabancı bir bakış açısıyla değil, kendilerini koruyarak geri dönüyorlar. Onların bize büyük bir destek olmasını bekliyoruz” dedi.

SOMALİ ORDUSUNUN ÜÇTE BİRİNİ TÜRKİYE EĞİTECEK

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ve Somali arasındaki askeri ilişkileri anlatmıştı. Yılmaz, “Somalili askerler önce 3 ay Somali’de temel eğitim alıyor. Daha sonra askeri uçakla Isparta Komando Merkezine gönderiyoruz. 3 ay da Isparta’da komando eğitim alıyorlar. 5’inci taburla birlikte 2.500 civarında askeri eğitmiş oluyoruz. Neredeyse ilk etapta 15-16 bin kadar öngörülen Somali ordusunun 3’te 1’ini Türkiye eğitmiş olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye, yurtdışındaki en büyük askeri üssünü 2017 yılında Somali’nin başkenti Mogadişu yakınlarında açmıştı.