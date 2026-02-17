×
Somali'den Türkiye'ye Çağrı Bey teşekkürü: Tarihi önemde

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 11:51

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Türkiye’nin derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey’in Somali açıklarında başlatacağı faaliyetlerin, tarihi önem taşıdığını kaydederek, bu sayede ülkenin doğal kaynaklarının ekonomiye kazandırılacağını ve ulusal kalkınmanın hızlandırılacağını belirtti.

Başbakan Barre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Somali halkının uzun yıllardır ülkenin doğal kaynak zenginliğinin somut sonuçlara dönüşmesini beklediğini belirtti.

Somali halkının nesiller boyunca "Somali’nin zengin doğal kaynaklara sahip olduğu" anlatısını duyarak büyüdüğünü ve yıllarca bu kaynakların çıkarılması vaadinin gerçeğe dönüşmesini beklediğini kaydeden Barre, "Bu bekleyiş artık sona ermektedir. Daha iyi günler ufukta görünmektedir." ifadesini kullandı.

Barre, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarihi derin deniz sondaj misyonu kapsamında kendi sularının ötesindeki ilk destinasyon olarak Somali’yi seçmesinden dolayı Türk kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu karar, stratejik tercih olmanın ötesinde mesafeleri aşan güvenin sembolü ve kardeşlik ile daha iyi gelecek inancı temelinde gelişen Türkiye-Somali ortaklığının göstergesi."

ÇAĞRI BEY İLE GELEN EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Çağrı Bey gemisinin çalışmalara başlamasıyla ülkede büyük bir ekonomik dönüşüm sürecinin başlangıcına tanıklık ettiklerini vurgulayan Barre, "Bu, doğal zenginliklerimizin ulusal güce dönüşmeye başladığı ve kaynaklarımızın nihayet halkımızın uzun süredir hak ettiği etkiyi sağlamaya başladığı bir andır. Yönetimimiz, vizyonu gerçeğe dönüştürmeye, potansiyeli somut sonuçlara çevirmeye ve bu sürecin yalnızca tarihi değil, aynı zamanda gerçek anlamda dönüştürücü olmasını sağlamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

