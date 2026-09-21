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Somali'den Türkiye'nin 'önemli rolüne' teşekkür

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#Somali#TURKSOM#Savunma İşbirliği
Somaliden Türkiyenin önemli rolüne teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 17:15

Somali, ülkenin askeri yapısının yapılandırmasındaki desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Türkiye'nin ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerinde önemli rol oynadığını kaydetti.

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Somali Savunma Bakanı Fiqi, Türkiye'nin ülkedeki askeri eğitim üssü TURKSOM'un komutanı Tuğgeneral Sabahattin Kalkan başkanlığındaki Türk askeri heyetini makamında kabul etti. Fiqi, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ve güvenliğinin sağlanmasına verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Somali ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi, Somali Milli Ordusu mensuplarının eğitilmesi ve ordunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Fiqi, TURKSOM'un Somali askerlerinin eğitimi ve mesleki becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

TÜRKİYE VE SOMALİ ARASINDA SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Somali ordusunun yeniden yapılandırılması ile ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına sunduğu sürekli destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Fiqi, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemine dikkati çekti.

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Türkiye, TURKSOM'daki eğitim faaliyetleriyle Somali güvenlik güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesine destek veriyor.

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#Somali#TURKSOM#Savunma İşbirliği

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