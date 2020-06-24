Somali’de Türk üssü yakınında intihar saldırısı

Saldırıda 1 Somali vatandaşı hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

EŞ ŞEBAB ÜSTLENDİ

TURKSOM öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirten Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, “Eylemci kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalışmış ve Somalili askerlerin ‘dur’ ihtarına uymayınca vurulmuş. Patlama yaşanmış. Somalili bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisi var. Terör örgütü Eş-Şebab’a yakın bazı internet sitelerinde, örgütün saldırıyı üstlendiğine dair haberler var. Bizim değerlendirmemiz de bu yönde” dedi. Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan birer açıklama yaptı.