Somali’de Türk şantiyesine saldırı

Somali’de bir Türk şirketinin şantiyesine dün sabah bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısında ikisi Türk vatandaşı beş kişi hayatını kaybetti. Saldırı, başkent Mogadişu ile başkentin güneybatısındaki Afgoye arasındaki yolun inşaatını üstlenen Türk şirketinin şantiyesine yapıldı. Saldırı sırasında 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE’DEN KINAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Somali’de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2´ye yükseldi. Yaralanan 3´ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “Somali’de Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve saldırıyı kınadı.

TÜRK ÜSSÜNE 15 KM UZAKLIKTA

Güvenlik kaynakları saldırının yapıldığı şantiyenin Türk askeri üssüne 15 kilometre uzakta olduğunu ve yabancı basınının duyurduğu “Somali’de Türk askerine saldırı” haberinin doğru olmadığı bilgisini verdi. Türk askeri üssü ile personelin durumunda olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Somalide’ki El Kaide bağlantılı Eş Sebab terör örgütü, örgüte yakın Shahada ajansından yapılan açıklamayla saldırıyı üstlendi. Örgütün 2019 Aralık ve geçen yıl ocak aylarında aynı bölgede düzenlediği iki ayrı saldırıda da iki Türk vatandaşı ölmüş, aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.