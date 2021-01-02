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DHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Somali'de, Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı: 5 yaralı

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Somali'de, Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı: 5 yaralı
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Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi, biri ağır 5 Türk işçi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Somali'de, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıktaki yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 1'i ağır, 5 Türk sivil işçi yaralandı.

Türk askeri üssünde ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları da konuyla ilgili açıklamada bulundu: Basında Somali’deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır. Saldırıda beş Türk sivil işçi yaralanmıştır.

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