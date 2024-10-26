Somali’de törenle karşılandı: Rastgele Oruç Reis

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Beş ila yedi ay arasında sürmesi beklenen araştırma sırasında Oruç Reis, Somali’nin Hint Okyanusu kıyılarında hem doğalgaz hem de petrol kaynaklarının tespiti için veri toplayacak, her biri 5 bin kilometrekarelik alanı kapsayan üç ruhsatlı sahada sismik faaliyet yürütecek. Bölgede ilk kez 3 boyutlu olarak toplanacak veriler Ankara’da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

İKİ ÜLKE DE KAZANACAK

Somali medyası daha önce anlaşmaya göre Ankara’nın Somali münhasır ekonomik bölgesinden elde edilecek gelirin yüzde 30’unu almasının öngörüldüğünü öne sürmüştü. Türkiye ayrıca 10 yıl süreyle imzalanan anlaşma kapsamında, Somali donanmasının donatılarak eğitilmesi konusunda da Mogadişu yönetimine destek verecek.

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YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Oruç Reis’in Somali’deki görevine başlaması dolayısıyla Mogadişu’da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, Oruç Reis’in faaliyetlerine başlamasıyla iki ülke arasında yeni bir döneme girildiğinin altını çizerken sadece petrol ve doğalgaz değil, maden ve elektrik sektörlerine de yatırım yaparak Somali halkının refahına katkıda bulunmak, dostluğu pekiştirmek istediklerini dile getirdi.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar liderliğindeki Türk heyeti, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

Bilgi Notu: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ilk kez kıtalararası bir görev icra edecek. 87 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 34 metre yüksekliğinde olan gemide 27 mürettebat ve 28 bilim insanı çalışıyor.