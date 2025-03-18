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Somali'de terör saldırısı: Cumhurbaşkanı Mahmud hedef alındı

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#Somali#Hasan Şey Mahmud#Terör Saldırısı
Somalide terör saldırısı: Cumhurbaşkanı Mahmud hedef alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 17:46

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a yönelik bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi. Yetkililer, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un herhangi bir zarar görmediğini açıkladı.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama, sarayın yakınındaki bir kavşakta gerçekleşti.

Olay sırasında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyunun bölgeden geçtiği öğrenildi. Terör örgütü eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Eş-Şebab, Cumhurbaşkanı Mahmud'u hedef aldıklarını açıkladı.

Yetkililer, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti. Ancak patlama, yakındaki bir binanın yıkılmasına ve bir aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

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#Somali#Hasan Şey Mahmud#Terör Saldırısı

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