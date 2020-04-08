MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSomali'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
GeriDünya Somali'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 20:06,Son Güncelleme:/

Somali'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Somali'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Abone Olgoogle-news

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

Somali Hükümet Sözücüsü İsmail Mukhtar Orongo, AA muhabirine, 58 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bunun virüsten ilk ölüm olduğunu belirtti.

Orongo, hastanın 3 yıldır yurt dışına seyahat etmediğini ifade ederek, virüse yakalanmasının Sağlık Başkanlığı tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Somali'de şimdiye kadar 12 Kovid-19 vakası görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika'nın verilerine göre, kıta genelinde 10 bin 420 vaka görülürken, ölü sayısı 517'ye ulaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle