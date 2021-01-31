Somali'de intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Reuters haber ajansının bir tanığa dayandırdığı haberinde, havalimanı yakınlarında bombalı yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısının ardından silah seslerinin geldiği bildirildi. Sık sık terör örgütü El Kaide bağlantılı El Şebab'ın saldırılarına hedef olan Mogadişu'daki olayda kayıplar olduğu yolunda haberler geliyor.



SALDIRININ ARDINDAN SİLAH SESLERİ!



Reuters' konuşan esnaf Ali Abdulahi, hızlanan bir otomobilin otel ve kontrol noktası yakınlarında infilak ettiğini söyledi. Abdulahi, patmanın ciddi sarsıntı yarattığını ve akabinde silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Mogadişulu esnaf, militanların Afrik Oteli'ne girdiğinden şüphelendiğini belirterek silah seslerinin de orada yaşanan çatışmadan gelmiş olabileceğini ifade etti.



SALDIRI SONRASI POLİSTEN İLK AÇIKLAMA



Polis Sözcüsü Sadık Ali, Afrik Oteli'nden birçok insanın kurtarıldığını belirterek "Kayıplar olmalı; zira, militanlar ilk olarak duvara karşı bir bombalı araçla saldırıyı başlattı" dedi. Güvenlik güçlerinin bölgeyi çevirdiği belirtilirken, Afrika Oteli'nin siyasetçilerin uğrak mekânlarından olduğu öğrenildi.