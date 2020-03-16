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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Somali'de ilk Corona Virüs vakası görüldü

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Somali'de ilk Corona Virüs vakası görüldü
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Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de ilk yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar, geçen hafta Çin'den gelen Somali vatandaşında virüse rastlandığını belirtti.

Abikar, "Geçen hafta Çin'den gelen 4 kişinin karantinaya alınması sonrasında yapılan testte birinin pozitif olduğunu belirledik." dedi.

Öte yandan Havacılık Bakanı Abdullahi Salad Omaar, tüm uluslararası uçuşların çarşamba gününden itibaren 15 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.

Somali ile Afrika'da yeni tip Corona Virüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 28'e ulaştı.

Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.

 

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