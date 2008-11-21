Somali'de çatışma: 11 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet güçleriyle direnişçiler arasındaki çatışmalarda en az 11 direnişçi öldürüldü.

Bir görgü tanığı, direnişçilerin Mogadişu'nun güneyinde bulunan Vadacir bölgesi komiseri Ahmed Daci'nin evine saldırması üzerine çatışmaların çıktığını, en az 11 direnişçinin öldürüldüğünü belirtti.



Daci, basına yaptığı açıklamada 17 direnişçinin öldürüldüğünü söylerken, Mogadişu polisi çatışmalarda direnişçilerin büyük kayıp verdiğini belirtti, ancak kaç kişinin öldürüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.



Somali'de 1991 yılında diktatörlüğün devrilmesinden sonra çatışmalar durmadı. Bu süreçte 9 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık 1 milyonu topraklarından kaçmak zorunda kaldı, sadece geçen yıl 6 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

