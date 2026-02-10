×
Dünya Haberleri

Somali'den kalkan 50 mürettebatlı uçak Hint Okyanusu’na indi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 17:27

Somali'de, Aden Adde Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan 50 mürettebatlı yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı.

Somali merkezli Starsky Airline şirketine ait bir yolcu uçağı, Aden Adde Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış sırasında yaşanan sorun nedeniyle Mogadişu’da acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk bilgilere göre uçak, kontrolden çıkarak rotasından saptı ve havalimanı çevresindeki Uluslararası Yerleşke ile UNMAS kapısına yakın bir noktada, kıyı açıklarında Hint Okyanusu’na indi.

UÇAK SIĞ SULARDA DURDU

The Mirror'da yer alan habere göre, olay yerinden paylaşılan görüntülerde, uçağın kıyıya yakın sığ sularda durduğu görülüyor. Kazanın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

50 YOLCU VE MÜRETTEBAT KURTARILDI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, uçakta bulunan 50 yolcu ve mürettebat, kazanın ardından güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kaza sonrası bölgeye kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında alan kontrol altına alınırken, ekiplerin uçağın durumu ve olası risklere ilişkin incelemeleri sürüyor.

VARIŞ NOKTASI NETLEŞMEDİ

Uçağın Somali’nin orta bölgelerine sefer yaptığı belirtilirken, varış noktası konusunda Galkayo ile Guriceel arasında çelişkili bilgiler olduğu aktarıldı.

Havacılık yetkilileri, kazanın teknik nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

