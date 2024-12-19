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Somali lideri açıkladı: Türkiye ülkemizde uzay üssü kuruyor

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#Somali#Uzay Üssü#Türkiye
Somali lideri açıkladı: Türkiye ülkemizde uzay üssü kuruyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:00

Afrika’daki yatırımlarını her geçen gün arttıran Türkiye’nin Somali’de uzay üssü kurma planının devreye alındığı bildirildi.

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu’da düzenlenen bir etkinlikte Türkiye’nin uzay programını ilerletmek için Somali’de bir roket fırlatma tesisi inşa etmeye başladığını açıkladı. Projenin ülkedeki istihdam ve gelir yaratmaya yardımcı olacağını vurgulayan Mahmud, “Türk uyduları için bir fırlatma rampasına ev sahipliği yapmak, yaratacağı milyarlarca dolar ve fırsatlardan bile daha önemlidir” diye konuştu. Somali’nin Ekvator çizgisine yakınlığıyla Afrika anakarasının doğu ucundaki konumunun uzay fırlatmaları ve Hint Okyanusu’na doğru atışlar için ideal olduğu değerlendiriliyor.

SOMALİ MECLİSİ ONAYLAMIŞTI

Türkiye’nin Somali’deki uzay üssü projesi daha önce de uluslararası medyada yer almış, Somali Parlamentosu’ndan onay çıktığı belirtilmişti. Projenin balistik füze test sahasını da içerdiği aktarılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022’de yerli üretim Tayfun füzelerinin menzilinin 560 kilometrenin üzerine çıkarılması için çalışmalar yapıldığını duyurmuştu.

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#Somali#Uzay Üssü#Türkiye

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