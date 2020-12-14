MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSomali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti
GeriDünya Somali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 14.12.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Somali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Somali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti
Abone Olgoogle-news

IGAD üyeleri, Somali'nin şikayeti üzerine 20 Aralık'ta Cibuti'de toplanacak

Somali, Kenya hükümetini iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Doğu Afrika bloku Hükümetler arası Kalkınma Otoritesine (IGAD) şikayet etti.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin mektubu üzerine Sudan Başbakanı ve IGAD Dönem Başkanı Abdullah Hamduk'un 20 Aralık'ta Cibuti'de IGAD Zirvesi düzenleme kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklaması, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Başkanı Muse Bihi Abdi'nin, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın resmi daveti üzerine Kenya'yı ziyaret ettiği sırada yapıldı.

Somali federal hükümeti, daha önce Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karışmakla suçlayarak Nairobi'deki büyükelçisini geri çağırmış, Kenya'nın Mogadişu'daki büyükelçisinden de ülkesine dönmesini istemişti.

Kenya ve Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle