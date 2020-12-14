Somali, Kenya'yı iç işlerine karıştığı gerekçesiyle IGAD'a şikayet etti

Somali, Kenya hükümetini iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Doğu Afrika bloku Hükümetler arası Kalkınma Otoritesine (IGAD) şikayet etti.



Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin mektubu üzerine Sudan Başbakanı ve IGAD Dönem Başkanı Abdullah Hamduk'un 20 Aralık'ta Cibuti'de IGAD Zirvesi düzenleme kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.



Bakanlığın açıklaması, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Başkanı Muse Bihi Abdi'nin, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın resmi daveti üzerine Kenya'yı ziyaret ettiği sırada yapıldı.



Somali federal hükümeti, daha önce Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karışmakla suçlayarak Nairobi'deki büyükelçisini geri çağırmış, Kenya'nın Mogadişu'daki büyükelçisinden de ülkesine dönmesini istemişti.



Kenya ve Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.



Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.