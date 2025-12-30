×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Somali Cumhurbaşkanı bugün Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 07:00

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X’ten yaptığı açıklamada “Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali’nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır” dedi.

İSRAİL HAMLESİ SONRASI

Ziyaret, İsrail’in geçen cuma günü Somali’nin ayrılıkçı Somaliland bölgesini ‘bağımsız ülke’ olarak tanıdığını açıklaması sonrasında gerçekleşiyor. İsrail, 1991’de Somali’den ayrılan Somaliland’i tanıyan ilk ülke olmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da dün Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile işbirliği imkânlarını değerlendirdiklerini bildirdi. NSosyal’den açıklama yapan Bayraktar, “Somali’nin kara ve deniz sahalarında yürüttüğümüz hidrokarbon arama programının mevcut durumunu ve önümüzdeki döneme ilişkin operasyonel planlamaları ele aldık” dedi.

