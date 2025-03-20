Somali Başkanı’nın konvoyuna saldırı

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Somali Enformasyon Bakanlığı, başkent Mogadişu’da, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un konvoyuna önceki gün bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik askeri operasyonları denetlemek için Orta Şaballe şehrini ziyaret edeceği sırada Cumhurbaşkanı Mahmud’un konvoyunun başkanlık sarayı yakınlarında hedef alındığı kaydedildi. Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıdan Mahmud yara almadan kurtuldu. İlgili makamlardan ölü ve yaralı sayısı paylaşılmadı, ancak kayıplar olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud programını bozmayarak Orta Şaballe’ye ziyaretini gerçekleştirdi.

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EŞ ŞEBAB ÜSTLENDİ

Somali’nin federal hükümetine karşı çıkan Eş-Şebab, kıtanın doğusundaki Afrika Boynuzu’nda bulunan ülkelerin hükümet yetkililerini ve askeri personelini sık sık hedef alan saldırılar düzenliyor. Grup, Somali’nin kırsal bölgelerinin bir kısmını kontrol ediyor. Amerikan ABC News’un haberine göre, Somali hükümeti, son aylarda Eş-Şebab’a karşı askeri harekatını arttırdı. Birlikler Orta Şabelle ve diğer bölgelerde toprak kazanımları elde etti.

DÜNYADAN TEPKİ ÇEKTİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Guterres’in saldırıyı şiddetle kınadığını ve BM’nin Somali halkı ve hükümetine “terörle mücadelelerinde ve barış ve istikrara yönelik çabalarını ilerletmelerinde” verdiği desteği yinelediğini söyledi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

TERÖR örgütü Eş Şebab’a yönelik operayonların sürdüğü bir dönemde Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre kabine değişikliğine gitti. Ankara Üniversitesi mezunu olan ve akıcı Türkçe konuşan Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, 2021’den bu yana süren görevinden alındı. Savunma Bakanlığı’na Jibril Abdiraşid Hacı Abdi getirildi. Barre, eski Savunma Bakanı Nur’u ise Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı’nı olarak atadı.